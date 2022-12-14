وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى المحلة العام للتأكد من توافر المستلزمات والأدوية

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أقسام الطوارئ والاستقبال والجراحة والعظام بمستشفى المحلة العام، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبى، وكذا التأكد من توافر المستلزمات والأدوية اللازمة.

وخلال الجولة التفقدية فقد أشاد وكيل الوزارة بالفريق الطبى وخص بالشكر فريق التمريض ولاسيما لإلتزامهم بالتواجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، مناشدًا الجميع بالحفاظ على التقدم الملموس التى تشهده المنظومة الطبية بالمحافظة بفضل جهود فريقها الطبى والإدارى والخدمات المعاونه.

وحضر "بلبل" مناورة الديزل الخاص بالمستشفى للتأكد من الكفاءة العملية وتشغيل مولدات الديزل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبيه المقدمة.

وفى نهاية الجدول استمع لمطالب وشكاوى المرضى وحل المشاكل والمعوقات التى تواجهم، وتضمنت الجولة تفقد وحدة العناية المركزة والعمليات لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد الطاقم الطبى، موجها ببذل جهد اكبر من فريق التمريض واعتبارهم رأس حربة المنظومة الطبية ودورهم الرئيسى فى خدمة المواطنين، مثمنًا على التزامهم وتطور أدائهم المهني.