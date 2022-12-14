وكيل زراعة دمياط يتابع زراعات القمح والفول ويشدد على زيادة المساحات المنزرعة

قام المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، بالمرور على زراعات القمح والفول بنواحي المحافظة، وذلك للإطمئنان على حالتها، وأوصى بإتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، موضحا إهتمامه البالغ بزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاساسية خاصة محصول القمح.
كما تابع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، فاعليات البرنامج التدريبي بعنوان "بناء البرامج الارشادية"، في رابع أيام انعقاده بديوان مديرية الزراعة بدمياط بحضور عدد كبير من المتدربين ، وأكد على اهتمامة البالغ بنشر الوعي والمعارف ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي واكسابهم العديد من المهارات عن طريق تكثيف الأنشطة التدريبية والتوعوية.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومنال عوض محافظ دمياط.
وكيل زراعة دمياط يتابع زراعات القمح والفول (1)
وكيل زراعة دمياط يتابع زراعات القمح والفول (2)
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