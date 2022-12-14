وكيل زراعة دمياط يتابع زراعات القمح والفول ويشدد على زيادة المساحات المنزرعة

كما تابع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، فاعليات البرنامج التدريبي بعنوان "بناء البرامج الارشادية"، في رابع أيام انعقاده بديوان مديرية الزراعة بدمياط بحضور عدد كبير من المتدربين ، وأكد على اهتمامة البالغ بنشر الوعي والمعارف ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الزراعي واكسابهم العديد من المهارات عن طريق تكثيف الأنشطة التدريبية والتوعوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومنال عوض محافظ دمياط.