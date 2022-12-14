نيجيريا: سنواصل الدوريات البرية والجوية للقضاء على المسلحين

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قالت الحكومة النيجيرية إنها ستواصل الدوريات البرية والغارات الجوية في ولاية كادونا حتى يتم القضاء على المسلحين.



وأوضح مفوض الدولة بوزارة الأمن الداخلي والشئون الداخلية صموئيل أروان -في بيان نقلته صحيفة (بريميم تايمز) النيجيرية- أن دوريات سلاح الجو النيجيري مستمرة في جميع أنحاء الولاية، حيث أدت إلى مقتل العديد من قطاع الطرق والإرهابيين المسلحين وتدمير معسكرات نشطة أثناء الجولة الأخيرة من العمليات في منطقة كاسارامي.



وأضاف أروان أن مسحًا تم إجراؤه على طول طريق كادونا - أبوجا وخطوط السكك الحديدية، دون ملاحظة أي نشاط مشبوه حتى الآن.