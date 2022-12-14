مصرع فتاة إثر تناولها حبة غلة سامة بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" سندس ه ع" 23 عاما ربة منزل مقيمة قرية الحمادين، مركز بلبيس جثة هامدة.

وتبين من التحريات حدوث وفاتها إثر تناولها "حبة الغلة السامة" إثر مرورها بحالة نفسية، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.