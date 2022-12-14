اليوم السابع
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مصرع فتاة إثر تناولها حبة غلة سامة بالشرقية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:04 ص
مصرع فتاة إثر تناولها حبة غلة سامة بالشرقية جثه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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استقبل مستشفى بلبيس المركزى بمحافظة الشرقية، فتاة مصابة بحالة إعياء  نتيجة تناولها حبة الغلة السامة، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول"   سندس ه ع" 23 عاما ربة منزل مقيمة قرية الحمادين، مركز بلبيس جثة هامدة.

وتبين من التحريات حدوث وفاتها إثر  تناولها  "حبة الغلة السامة" إثر مرورها بحالة نفسية،  تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 


الشرقية

مستشفى بلبيس المركزى

حبة الغلة

وفاة فتاة

مركز بلبيس



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