محافظ كفر الشيخ: توريد 38440 طن و 768 كجم أرز ب21 موقعا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 38440 طن و 768 كجم، أرز، ب 21 موقعا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.