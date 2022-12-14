محافظ شمال سيناء: الأوضاع طبيعية في المحافظة ولاتنسيقات في إدخال المنتجات

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة أن الأوضاع أصبحت طبيعية بالمحافظة، واعتبارا من يوم السبت القادم لا تنسيقات، وأضاف المحافظ على هامش ختام مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء، بحضور الدكتورة هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص للمرأة بمحافظة شمال سيناء ورؤساء مجالس المدن والقيادات التنفيذية، أنه اعتبارا من يوم السبت القادم لا تنسيقات في إدخال المأكولات وجميع المنتجات إلى المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق الموافقة على فتح محطات الوقود وإدخال الزيوت بصفة مستمرة.

وأعلن المحافظ أنه تم تنفيذ حملة مناهضة العنف ضد المرأة خلال 16 يوما اعتبارا من يوم 24 نوفمبر الماضى حيث تم تنفيذ الفعاليات طبقا لما هو مقرر على مستوى العالم أجمع .. على أساس أن مبادرة "مناهضة العنف ضد المرأة" تحت عنوان: "معا ضد العنف" تنهى العنف ضد المرأة وكافة الفئات.

وأضاف أنه سعيد بما تم خلال المبادرة من تعاون تام بين جميع المديريات والوحدات الفرعية على مستوى مجالس المدن، وأنه جارى الإعداد والتجهيز لتنفيذ المسابقة الدولية بقرية الروضة لاختيارها قرية خالية من العنف.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة على شكرها للمحافظ وجميع الأجهزة المعاونة ومجالس المدن والمديريات لدعم المبادرة وتنفيذ فعالياتها إيمانا بدور المرأة في الحياة.

وأضافت أنه تم ختام المبادرة وعمل الوحدة لمدة 16 يوما بالتنسيق مع مديريات: التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والأوقاف والأزهر والإعلام وإذاعة شمال سيناء ومجالس المدن والجامعات والمعاهد على مستوى المحافظة كما تم ختام الحملة بإقامة معرض فن تشكيلى .

وأشارت إلى أنه تم خلال فترة المبادرة تنفيذ عدد 36 ندوة و9 لقاءات و7 ورش عمل ، وإلقاء 3 خطب للجمعة، علاوة على تنفيذ قافلة طبية بقرية الروضة والكشف على عدد 60 حالة مرضية وتوفير العلاج اللازم لها مجانا .

وأكدت على شكرها لرئيس الجمهورية لدعم الحملة وتوجيهاته بتنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية .