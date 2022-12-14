محافظ أسوان يشهد ملتقى "أيادى الخير" بمناسبة مرور عامين على إطلاق "الناس لبعضهم"

حضر فعاليات الإحتفال نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، وأحمد شعبان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، بجانب القيادات التنفيذية والمجتمعية ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الخير.

وفى كلمته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن مبادرة الناس لبعضهم هى مبادرة إنسانية بمعنى الكلمة حيث حققت سلسلة متناغمة من الإنجازات فى ظل المشاركة المجتمعية والتنفيذية الغير مسبوقة من كافة فئات وأطياف المجتمع والذين يثبتوا يوماً بعد يوم على مدى حبهم لوطنهم ومجتمعهم بإعلاء روح التكافل الإجتماعى والتعاون والتلاحم وهو ما يعكس بدوره المعدن الأصيل لأهلنا بمحافظة أسوان بشكل خاص وأبناء الشعب المصرى بشكل عام.

وأشاد المحافظ، بالملحمة الوطنية التى شهدتها المبادرة بتكاتف كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين وأهل الخير فى كل مكان ، ولهذا فقد حرصنا على تكريم المساهمين والداعمين لمبادرة " الناس لبعضهم " لما قدموه ويقدموه من مساعدات متنوعة فى مختلف المجالات ، ولكافة الحالات الصحية والمجتمعية والبيئية ، بالإضافة إلى دعم دار الأيتام لتساهم هذه المبادرة فى إرساء قاعدة قوية من العمل المجتمعى شعارها " الناس لبعضهم " ليقف الغنى بجانب الفقير ، ويعمل القوى على مساندة الضعيف، فالكل للواحد والواحد للكل، لنحيا معاً فى جمهوريتنا الجديدة بروح واحدة وجسد واحد.

وتابع أشرف عطية: نسعى جاهدين لتحقيق أهدافنا النبيلة لخدمة البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، لتتكامل الرؤى والأهداف لدينا فى أسوان ، مع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى حرص على إطلاقها رئيس الجمهورية ، لنسطر بذلك قصص جديدة من النجاح ، تحت مظلة متكاملة من العمل والإنتاج ، لتحويل حياة المواطنين للأفضل ، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة لهم ، مؤكداً على أن إحتفالنا اليوم جاء بهدف تحفيز المساهمين والمتبرعين ، وخلق روح التنافس الشريف بين الجميع مما يثمر عنه ضمان استمرارية نجاح المبادرة وتقديم المساعدات المتنوعة لصالح المواطنين ليشارك الجميع فى بناء مصرنا الجديدة ضاربين أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية الجادة من وازع إنسانى ، لأنهم إستطاعوا بإصرار وعزيمة الأبطال أن يجسدوا بحق ملحمة من العمل المجتمعى والتطوعى الذى لا ينتظرون منه أى مقابل ليكونوا بذلك نماذج مشرفة نفتخر ونعتز بها أمد الدهر .