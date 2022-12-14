ماكرون فى قطر.. زيارة محتملة لغرفة ملابس الديوك ومرافقة آلان جيريس فى المقصورة

باريس (أ ش أ)

يرافق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عدة شخصيات بارزة خلال زيارته إلى عاصمة القطرية "الدوحة" لحضور مباراة نصف نهائى كأس العالم 2022 بين منتخب بلاده والمغرب" والمقررة اليوم.

وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، أن الشخصيات البارزة سترافق الرئيس الفرنسى إلى المدرج الرسمى بملعب "البيت" بمدينة الخور الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال الدوحة.. مضيفة أن وزيرة الرياضة الفرنسية "ميلى أوديا – كاستيرا" ستحضر هذه المباراة كما فعلت في ربع النهائي ضد إنجلترا (2-1) الأربعاء الماضى.

وأضافت القناة أن الرئيس ماكرون وجه دعوة لكل من "آلان جيريس" البالغ من العمر 70 عاما، أحد أساطير الكرة الفرنسية (حيث شارك مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم عندما حصدوا المركز الرابع فى مونديال 1982 والمركز الثالث عام 1986) وهو أحد اللاعبين المفضلين للرئيس، و"جان بيير بابان" مهاجم المنتخب الفرنسى وأندية مارسيليا وميلان وبايرن ميونخ السابق والذي يملك مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات جعلته أحد أبرز اللاعبين فى تاريخ منتخب فرنسا وأيضا الكاتب المسرحى الفرنسى "محمد الخطيب" (من أصول مغربية).

ومن المحتمل أن يتوجه الرئيس ماكرون إلى غرفة خلع الملابس لفريق الديوك بعد انتهاء المباراة مع المغرب للقاء اللاعبين "إذا فازت فرنسا".

وتعهد الرئيس الفرنسى بالعودة إلى الدوحة فى حالة تأهل المنتخب الفرنسى للنهائى الأحد المقبل.