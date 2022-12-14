طقس بورسعيد الآن.. سماء صافية وشمس مشرقة وسط جو خريفى وارتفاع أمواج البحر

رصدت عدسة " اليوم السابع " حالة الطقس اليوم الأربعاء على مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، حيث يسود طقس خريفى مائل للبردة صباحًا معتدل الحرارة نهارًا نظرًا لسطوع الشمس، فضلا عن السحب المتفرقة التى تفترش السماء ما أدى إلى رواج الأسواق وانتعاش حركة التجارة.

أما بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فإنه من المتوقع أن تكون معتدلة مع إرتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح سطحية شمالية غربية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئةالأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ومن جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد استعدت فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، وأن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة أى طارى

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد كثفت استعداداتها، وهناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحًا أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأكد أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار، وعمل خطة موسعة للوقوف على مدى كفاءة المعدات المستخدمة فى سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحى، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار فى كافة الشوارع خاصة التى تشهد تراكم كميات من المياه لمنع حدوث أى أزمة فور تساقط الأمطار، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المرور والجهات التنفيذية فيما يخص تطوير عدد من الشوارع الحيوية بالمحافظة بما يمنع التكدس ويساهم فى تيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ بورسعيد على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

وأضاف أنه تم التنسيق بين غرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار لسرعة تصريف المياه من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط، فضلا عن تحديد أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التى تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأى تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.