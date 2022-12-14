اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:16 م
أكرم القصاص
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رفع كفاءة نفق الثلاثينى ومتابعة أعمال الإنارة العامة بحى أول الإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 02:11 م
رفع كفاءة نفق الثلاثينى ومتابعة أعمال الإنارة العامة بحى أول الإسماعيلية.. صور النفق قبل التطوير
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بقطاعيِّ النظافة العامة والإنارة، حيث قامت الوحدة المحلية لحي أول مدينة الإسماعيلية، على مدار اليوم الأربعاء، بحملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع الحى.
 
وقد أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 75 طن قمامة، و 30طن رتش، كذلك تم رفع كفاءة نفق الثلاثيني وإزالة القمامة والأتربة منه، وتم تطهير البلاعات وإزالة المخلفات الناتجة عنها. 
 
كما أمتدت الحملة أيضًا بمنطقة المحطة الجديدة وتم دهان ورفع كفاءة البلدورات بمحيط مسجد النحاس حتى الثلاثينى، وفيما يخص أعمال الإنارة العامة، تم صيانة الأعمدة الكهربائية وإصلاح الأعطال الموجودة بها بمنطقة المحطة الجديدة.
 
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الاسماعيلية

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حى اول الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

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