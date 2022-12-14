رئيس مياه القناة يشهد ختام فعاليات مسابقة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات القناة، نهائي بطولة الجمهورية لمسابقة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية، والمقامة فى الفترة من 3 / 12 وحتى 14 / 12 بمحطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بهدف تنمية مهارات العاملين للتدريب على سيناريوهات عملية عن كيفية دخول الأماكن والمخاطر الموجودة بها، وآليات التعامل مع أى خطر محتمل، من خلال تنفيذ تدريب عملي لكافة المشاركين لثقل مهارتهم وامتزاج الخبرات فيما بينهم.

حضر الفعاليات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والدكتور صلاح بيومى والدكتور أحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خلال كلمته ان مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية، تعد بمثابة اختبار حقيقي لفاعلية وكفاءة إدارات السلامة والصحة المهنية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي في التعامل مع الطوارئ والأزمات بجميع مواقع العمل، ومؤكدا على أنها أصبحت من أهم الفعاليات التي تنفذها الشركة القابضة نظراً لأهميتها وللحفاظ على العنصر البشرى من العاملين، بالإضافة إلى الحفاظ على مقدرات الشركات.

ومن جانبه أشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة الى أهمية أستمرار تلك الفعاليات فى مجال السلامة والصحة المهنية ومشاركة جميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لدورها الفعال فى رفع كفاءة ومهارات العاملين بجميع مواقع العمل للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، وأصبحت دافعا وحافزا قويا لرفع كفاءة العاملين وتحفيزهم علي التميز.

كما أشاد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بالأداء العالي والمشرف لفريق الشركة المشارك بفعاليات المسابقة وتحقيق مراكز متقدمة، معرباً عن شكره لكل أعضاء الفريق بأشراف العميد أيمن الشافعي مدير عام المكتب الفنى والمشرف العام على الفريق بالشركة، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية والفريق المشارك من قطاعات الشركة الثلاثة بمحافظات القناة الثلاثة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وقدم فريق السلامة والصحة المهنية بالشركة الشكر لرئيس الشركة على تقديم الدعم الكامل وتسخير كافة الامكانيات بالشركة لتحقيق أداء متميز للفريق وظهور الشركة بالمظهر اللائق والمشرف لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة.