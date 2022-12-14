ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ عن المصادر ذاتها القول، إن المهاجرين كانون يبحرون على متن قارب صيد قديم، مشيرة إلى أنه تم نقلهم على متن زوارق الدورية وسفينة (داتّيلو) التابعة لقوات خفر السواحل، حيث تم إرسال حوالي 200 مهاجر إلى ميناء كاتانيا، 180 إلى أوغوستا، وحوالي 70 إلى بوتسالّو.



يذكر أن تدفقات الهجرة في منطقة وسط البحر المتوسط كانت قد شهدت في الأيام السابقة نوعا من الهدنة بسبب سوء الأحوال الجوية وهياج البحر.