خبراء الصحة يحذرون: بكتيريا Strep A تسبب عددًا لا يحصى من الالتهابات بالجسم

كتبت أمل علام

حذر خبراء الصحة فى العالم من الارتفاع الحاد فى عدد الأطفال المصابين بمرض خطير نتيجة الإصابة ببكتيريا Strep A فى أعقاب كورونا.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن هناك ارتفاعا حادا فى الحالات المسجلة فى فرنسا أعلى بعدة أضعاف من مستويات ما قبل الجائحة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا شهدت أيضًا ارتفاعًا فى العدوى، كما شهدت المملكة المتحدة وفاة ما لا يقل عن 16 طفلاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ارتفاعا فى حالات الإصابة ببكتيريا Strep A فى جميع أنحاء أوروبا، وأكد مسئولو الصحة فى أول علامة على أن المملكة المتحدة ليست وحدها التى تعانى من مستويات عالية بشكل غير عادى، تم تسجيل ارتفاع في الحالات أعلى عدة مرات من مستويات ما قبل الجائحة في فرنسا والمملكة المتحدة، كما أبلغت أيرلندا وهولندا وإسبانيا والسويد عن ارتفاع في معدلات الإصابة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يحذر فيه المسئولو الشركات لتزويدهم بالمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج العدوى، يمكن أن تسبب بكتيريا Strep A عددًا لا يحصى من الالتهابات، بما فى ذلك القوباء، والحمى القرمزية والتهاب الحلق، فى حين أن الغالبية العظمى من العدوى تكون خفيفة نسبيًا، إلا أنه فى بعض الأحيان يمكن للبكتيريا، فى حالات نادرة بشكل استثنائى، أن تسبب المكورات العقدية الغازية من المجموعة أ (iGAS) وهى مضاعفات تهدد الحياة، ويعتبر التهاب اللفافة الناخر ومتلازمة الصدمة السمية العقدية من أكثر أشكال هذا المرض الغازى وإن كان نادرًا.

وفى بيان مشترك حذرت منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) من زياد المكورات العقدية الغازية iGAS .

ومع ذلك، فقد أشارت إلى أن بعض الدول الأوروبية فقط أبلغتها عن عدوى Strep A و iGAS ، لذلك قد تكون الحالات أكثر انتشارًا، حيث إنه عادةً ما تصل حالات Strep A ، إلى ذروتها خلال أشهر الشتاء وأوائل الربيع، لكن في بريطانيا وفرنسا، كانت حالات الإصابة بالمضاعفات فى الأشهر الأخيرة "أعلى بعدة أضعاف من مستويات ما قبل الوباء".

وسجلت المملكة المتحدة 169 إصابة بالمضاعفات الشديدة من البكتريا الغازية iGAS بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا وأقل منذ سبتمبر، وتشير البيانات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إلى أن هذا الرقم أعلى بـ 5 مرات من هذه النقطة في العام الماضي، حيث أبلغت المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وإسبانيا عن وفيات بين الأطفال.

وقالت الصحيفة لم تعط منظمة الصحة العالمية أي مؤشر على ما إذا كان عدد الأطفال الذين يموتون أكثر مما كان متوقعا في هذا الوقت من العام، لكن الوكالة البريطانية للصحة، التي تحقق في تفشي المرض الحالي في بريطانيا، قالت إن عدد القتلى هذا العام مرتفع بشكل غير عادي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الزيادة في عدد الإصابة ببكتيريا Strep A جاءت بعد "فترة من انخفاض معدل الإصابة بالعدوى خلال الوباء، وعادة ما يكون هناك ارتفاع في حالات المكورات العقدية الغازية iGAS كل ثلاث إلى أربع سنوات، لكن يُعتقد أن التباعد الاجتماعي أثناء جائحة كورونا قد أوقف هذه الدورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المعدلات المرتفعة لفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى - بما في ذلك الأنفلونزا وفيروس المخلوى التنفسي RSV ونوروفيروس - قد أدى لتعرض الأطفال أيضًا لخطر الإصابة بالعدوى المشتركة مع Strep A ، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.

وأكدت أن الزيادة غير مرتبطة بسلالة جديدة أو زيادة مقاومة المضادات الحيوية، موضحا أن تفشي المرض لا يشكل سوى خطر ضئيل على الجمهور بسبب العدد "المنخفض نسبيًا" للحالات، ومن السهل علاج العدوى بشكل عام ولا توجد سلالة جديدة منتشرة، لكنها حذرت جميع الدول الأوروبية من توخي الحذر من ارتفاع مماثل في الحالات كما شوهد في بعض الدول.

ودعا الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، البلدان إلى "زيادة اليقظة تجاه هذه البكتيريا التى تؤدى لمضاعفات المكورات العقدية الغازية iGAS ، خاصة عندما تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي على نطاق واسع بين الأطفال".