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حماية المستهلك يعلن عن حملة استدعاء لسيارات سيات موديلات ليون وتوليدو

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 07:19 م
حماية المستهلك يعلن عن حملة استدعاء لسيارات سيات موديلات ليون وتوليدو الدكتور أيمن حسام
كتب مدحت وهبة

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اعلن جهاز حماية المستهلك انه بالتعاون مع شركة "كيان إيجيبت للتجارة والإستثمار - وكيل سيات فى مصر" عن حملة استدعاء لبعض سيارات موديلات سيات ليون وسيات توليدو موديل 2013 - 2014 - 2015، وذلك لفحص وتغيير الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق إذا لزم الأمر.
 
وقال جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم إن ذلك  يأتى في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين دائما كإجراء وقائى.
 
وأوضح الجهاز انه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة "19179" وذلك للحجز المُسبق وتحديث البياناتوالتأكد من أن أرقام الشاسية لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

حماية المستهلك

حملة إستدعاء لسيارات موديلات سيات ليون وسيات توليدو

سيارات موديلات سيات ليون وسيات توليدو

اليوم السابع بلس

سيات ليون

سيات توليدو



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