جهاز "العبور الجديدة" يعلن تيسيرات فى سداد قيمة استهلاك المياه بالمدينة

كتب أحمد حسن

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة لجهاز المدينة نظير استهلاك المياه على مدة يتم التوافق عليها بين جهاز المدينة والعميل ( بناءً على طلب العميل ) على أن يكون الحد الأقصى لهذه المدة 24 شهرا، وذلك للمبالغ المستحقة بعد سداد الدفعة المقدمة بنسبة لا تقل عن 10%.



وأهاب جهاز مدينة العبور الجديدة بالعملاء سرعة الاستفادة من التيسيرات الممنوحة والحضور إلى مقر الجهاز لسداد أي مستحقات على العميل، وكذا سرعة إنهاء إجراءات التعاقد وتركيب عدادات المياه.



وأشار المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أن منح التيسيرات يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بالمدينة نظراً لظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد من يقومون بتوصيل وصلات مياه خلسة أو من لم يقم بسداد مستحقات الدولة للحفاظ على مواردها.



وفي سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق الرابط بين منطقة الـ٢٦٠٠ فدان بالطريق الدائري الأوسطي، والذى يحقق سيولة مرورية بالمدينة، ويتم تنفيذه فى إطار الخطة المتكاملة لربط المدينة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطه بها.