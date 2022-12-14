اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 01:22 م
أكرم القصاص
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جهاز التطوير والتجميل يواصل أعماله فى رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 11:59 ص
جهاز التطوير والتجميل يواصل أعماله فى رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالإسماعيلية أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة، وقام جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين المحافظة

وأجرى العاملون بالجهاز، صيانة كاملة للجزر الوسطى بالمسطحات الخضراء وتم إزالة الحشائش الغير مرغوب فيها من المشايات وداخل الجزر؛ استعدادًا لزراعة الحوليات والنباتات الشتوية والقطيفة الشتوي والمارجريتا الشتوي وبعض الصبارات لتعيد الشكل الجمالي للجزر الوسطى. 
 
وأوضحت تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه قام فريق عمل آخر بنظافة المسطحات الخضراء على الطريق الدائري على مساحة لا تقل عن خمس أفدنة ورفع جميع المخلفات وأوراق الشجر المتساقطة حتى تظهر المسطحات باللون الأخضر التي تشتهر به المدينة.
 
 
أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (1)
أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (1)

أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (2)
أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (2)

أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (3)
أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (3)

أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (4)
أعمال التجميل بمحافظة الإسماعيلية (4)

 


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