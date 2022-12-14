جهاز التطوير والتجميل يواصل أعماله فى رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة، وقام جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين المحافظة

وأجرى العاملون بالجهاز، صيانة كاملة للجزر الوسطى بالمسطحات الخضراء وتم إزالة الحشائش الغير مرغوب فيها من المشايات وداخل الجزر؛ استعدادًا لزراعة الحوليات والنباتات الشتوية والقطيفة الشتوي والمارجريتا الشتوي وبعض الصبارات لتعيد الشكل الجمالي للجزر الوسطى.

وأوضحت تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه قام فريق عمل آخر بنظافة المسطحات الخضراء على الطريق الدائري على مساحة لا تقل عن خمس أفدنة ورفع جميع المخلفات وأوراق الشجر المتساقطة حتى تظهر المسطحات باللون الأخضر التي تشتهر به المدينة.