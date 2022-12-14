توقعات جماهير الإسكندرية لمباراة المغرب وفرنسا اليوم.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو من محافظة الإسكندرية ، وذلك لرصد توقعات عدد من الجماهير لنتيجة مباراة اليوم بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا ، التي تنطلق الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

حيث تتجه أنظار جماهير الكرة العربية من المحيط إلى الخليج، مساء اليوم الأربعاء، إلى مونديال قطر حيث نهائيات كأس العالم 2022 والموعد مع مباراة المغرب ضد فرنسا في القمة العربية الأوروبية المرتقبة وتقام المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب المغرب على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة في الدور الأول، ثم تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر وفي دور الثمانية كان على موعد مع معركة كروية جديدة أمام البرتغال انتهت بفوزه بهدف للاشيء سجله يوسف النصيري.

أما منتخب فرنسا فتصدر بدوره مجموعته في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا في الدور الثاني (دور الـ 16) بنتيجة 4-1 وفي دور الثمانية فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بمنتخب إنجلترا القوي بنتيجة 2-1.