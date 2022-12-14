"تموين الإسكندرية" تضبط 2 طن أرز شعير بأحد المخازن بدون تصريح

شنت مديرية التموين بالإسكندرية،حملة مكبرة تنفيذا للتعليمات الوزارية فى تداول سلعة الأرز،حيث شدد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على أجهزة الرقابة بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول سلعة الأرز.

و قام قسم صيانة الحبوب برئاسة أمانى حلمى والتابع لإدارة الرقابة بالمديرية تحت اشراف مؤنس محمد، بشن حملة أسفرت عن ضبط مخزن بمنطقة العامرية لقيامه بتخزين عدد 2 طن أرز شعير محلى حصاد هذا الموسم والمحظور تخزينه أو تداوله الا بعد الحصول على إذن من مديرية التموين طبقا للتعليمات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.