تعليم الدقهلية تفتح تحقيقا في واقعة تعد مدرس على تلميذ بالمرحلة الابتدائيه

الدقهلية : محمد الحبشي

صرح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه كلف لجنة من المتابعة للتحقيق في واقعة تعدي مُدرس بالضرب على تلميذ بالضرب المُبرح بسبب الشغب، بمدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية بمركز المطرية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستنتقل للمدرسة لسماع أقوال شهود العيان وإدارة المدرسة عن الواقعة، على أن تحيل مذكرة بكافة التفاصيل للشؤون القانونية بالمديرية، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المُدرس.

وأكد ناصر، أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين بالمدارس بمنع الضرب والتعدي على الطلاب لأي سبب، واتباع الإجراءات القانونية المقررة، ووقع المُعلمين على إقرارات بذلك.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه لن يتهاون في حق التلميذ المعتدى عليه، وسيتم توقيع أقصى عقوبة على المدرس.

وأصيب تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي بمدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية بمركز المطرية، بمحافظة الدقهلية، بإصابات في الوجه والظهر، إثر تعدي مدرس عليه بالضرب أثناء اليوم الدراسي، بسبب الشغب.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، من والد التلميذ طه محمود الخضيري، يتهم فيه مدرس اللغة العربية بالمدرسة بالتعدي بالضرب المبرح على نجله، وإصابته بإصابات بالغة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين تعدي المدرس بالضرب على التلميذ، وإحداث إصابات في وجهه وظهره، بسبب الشغب أثناء الحصة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المدرس المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب شغب الطفل داخل الفصل، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 11159 لسنة 2022، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإخطار مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.