تطعيم مليون طفل ضد شلل الأطفال بالبحيرة بنسبة 96%

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال نجحت فى ثالث أيامها فى تطعيم 18452 طفل من المصريين أقل من عام، وعدد 80922 طفل من سن يوم حتى 5 سنوات، وتم تطعيم 4 أطفال من غير المصريين أقل من عام و6 أطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات من غير المصريين.

مشيرا إلى أن إجمالى المطعمين فى اليوم الثالث أقل من عام18456 طفل ومن عمر يوم حتى 5 سنوات 80928 طفلا، وبهذا يصبح الإجمالى الكلي للمطعمين خلال ثلاثة أيام الحملة هو 1055331طفل بنسبة 96 %.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتذليل العقبات وتيسير حركة الفرق المتحركة والثابتة للتطعيم ضد شلل الاطفال.

وأشادت نائب محافظ البحيرة باطقم التمريض بالمراكز الطبية المختلفة التي تشارك فى الحملة من أجل وصولها للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض.

يذكر أن فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تنتهى اليوم الأربعاء، واستهدفت الحملة 1100303 "مليون ومائة ألف وثلاثمائة وثلاثة "طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات، بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بنطاق المحافظة.