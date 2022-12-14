تراجع أسعار النفط فى المعاملات المبكرة اليوم بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

كتبت - مروة الغول

تراجعت أسعار النفط فى المعاملات المبكرة اليوم بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا، أى 0.5%، إلى 80.30 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا، أي 4ر0 بالمائة، إلى 09ر75 دولار، لتفقد مكاسب بنسبة ثلاثة في المائة حققتها في الجلسة السابقة وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 8ر7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر، كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل ومخزونات نواتج التقطير بواقع 4ر3 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي.

وقال أنور القاسم، الخبير الاقتصادي، إن النفط والغاز لهما أهمية كبرى لدى الدول الصناعية الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مرجعًا الخلاف بشكل رئيسي إلى اختلاف مستوى أهمية مصادر الطاقة من دول إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 12 دولة أوروبية تخشى من تأثيرات وضع سقف لأسعار النفط الروسي على أوضاعها المالية، مشيرًا إلى أن تباين السياسات في البلدان الأعضاء لا يزال عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق بشأن قرار وضع سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.