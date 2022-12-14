تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الواردات 4100 طن بضائع ، 300 شاحنة، و 11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10900 طن بضائع ، 456 شاحنة و9 سيارات .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن و207 شاحنة و688 راكبا، حيث استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلة مكوكية "وصول وسفر"، للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1428 راكب بموانيها .