تجارية دمياط تقيم ندوة للتعريف بالفاتورة الالكترونية الثلاثاء القادم‎‎

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط عن عقد ندوة تعريفية حول كيفية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وذلك الثلاثاء القادم 20 ديسمبر في العاشرة صباحا بمقر الغرفة التجارية وسط دمياط.

ومن المقرر حضور عددا من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتعريف بأشكال تطبيق الفاتورة الإلكترونية وكذلك توضيح كيفية تسجيل الأنشطة التجارية المختلفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة.

ومن جانبه أوضح محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة التجارية تسعي من خلال تلك الندوة توضيح كافة الأمور الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلي أهمية العمل على التوعية بكافة التفاصيل حول تلك المنظومة من أجل تيسير الامور على العاملين بالأنشطة التجارية المختلفة وكذلك من أجل توضيح الأمر أمامهم وكيفية التسجيل داخل تلك المنظومة.