الصحة: معهد الكبد قدم الخدمات الطبية لـ 671 ألف مواطن وأجرى 40 عملية زراعة كبد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 671 ألف و851 مواطنا، من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية في تخصصات (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمي، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، زراعة الكبد)، حيث تلقى الخدمة الطبية من خلال العيادات 350 ألف ومواطنًا.

وتابع أنه تم إجراء 40 عملية زراعة كبد، بنسبة نجاح 80% بما يضاهي النسب العالمية التي تتراوح ما بين 75% إلى 80%؜، وإجراء 558 عملية جراحية، فضلًا عن الخدمات العلاجية التي قدمتها وحدة الفيروسات الكبدية لـ 7500 آلاف مواطن، وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التي يقدمها المعهد.

ونوه «عبدالغفار» إلى إصدار 2900 قرار علاج على نفقة الدولة في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء 265 حالة حقن كيماوي لمرضى الأورام، علاوة على إجراء 6 آلاف و139 عملية منظار تشخيصي، و5 آلاف منظار علاجي بقسم المناظير والقنوات المرارية والجهاز الهضمي بالمعهد، واجراء 250 ألف و974 تحليلًا معمليا.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية في تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمي، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المُعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور باسم عيسى، مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إلى أن القسم الداخلي بالمعهد يعمل بسعة 108 أسرة، تشمل أسرة (الداخلى، العناية مركزة ومتوسطة).

وأضاف أن قسم الأشعة التشخيصية بالمعهد قدم الخدمة لـ 48 ألف و475 مواطن من خلال أقسام (الموجات الصوتية، الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي)، لافتًا إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك بالتعاون مع المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض.