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الصحة: تكثيف حملات التوعية بأهمية التطعيمات الخاصة بأمراض الجهاز التنفسى

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:00 ص
الصحة: تكثيف حملات التوعية بأهمية التطعيمات الخاصة بأمراض الجهاز التنفسى وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم تكثيف التوعية بأهمية التطعيمات باعتبارها واحدة من أهم الوسائل للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
وشددت  وزارة الصحة والسكان على ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التى تزداد في فصل الشتاء، مؤكدة حرصها على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، وكذلك التوعية بأهمية التطعيمات  لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.
 
يشار إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد، حيث يتم أخذ اللقاحات فى أى وقت من العام، وتكون الاستفادة القصوى تكمن فى بدايات فصلى الخريف والشتاء، نظرًا لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية فى هذا الوقت.

الصحة

التطعيمات

لقاح الانفلونزا

وزاره الصحه

اليوم السابع بلس

الجهاز التنفسي

امراض الجهاز التنفسي



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