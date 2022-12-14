الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيهاً تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.