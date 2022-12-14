اليوم السابع
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الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:46 م
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إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 04:00 م
إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة تاكسى بالمنيا، حيث تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المحافظة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة تاكسى بسبب السرعة، ونتج عن ذلك إصابة كل من: إسلام محمد 18 عاما طالب مقيم بأسيوط، ومحمد سيد 21 عاما مقيم بمدينة المنيا بسحجات وكدمات وكسور، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
 
كما شهد الطريق الصحراوى الغربى حادث تصادم أمام قرية العزيمة فى مركز سمالوط بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل فر سائقها هاربا، وتبين بالفحص وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد إبراهيم 65 عاما، صفاء محمد 38 عاما، خالد عبد الجواد 25 عاما، ويقيمون في مركز سمالوط، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط سائق السيارة الهارب.

ادارة المرور

حادث سيارة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مديرية امن المنيا



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