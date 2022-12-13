6 علاجات غير دوائية للربو .. منها مضادات الأكسدة والماغنيسيوم

كتب – حسام الشقويرى

الربو هو اضطراب تنفسي يتسم بانقباض والتهاب الممرات الهوائية. وتشمل أعراض الربو الأزيز والسعال وصعوبة التنفس وضيق الصدر. و قد يحدث الربو بسبب مسببات الحساسية (العفن ، حبوب اللقاح ، العث ، الغبار) ، المرض الفيروسي ، الهواء البارد ، التمارين الرياضية ، أو الإجهاد العاطفي. وتلعب الوراثة دورًا أيضًا، وقد يتفاعل بعض الأفراد المصابين بالربو بشكل عكسي مع بعض المواد الكيميائية أو المواد المضافة في الأطعمة ، بما في ذلك المحار والمكسرات والقمح ومنتجات الألبان والكبريتات الغذائية المستخدمة في حفظ الأطعمة وفقا لما نشره موقع gaiam

العلاجات البديلة والطبيعية للربو

قد يقلل مرضى الربو من حاجتهم إلى الأدوية الموصوفة للعلاج الكيميائي (المنشطات) وأجهزة الاستنشاق من خلال نمط الحياة والتغييرات الغذائية مثل

1 - تجنب التعرض لدخان السجائر والتلوث الداخلي والخارجي والمواد المسببة للحساسية الشائعة مثل الغبار.

تجنب المضافات الغذائية والأطعمة المصنعة.

يجب أن يركز النظام الغذائي على الأطعمة العضوية الكاملة قدر الإمكان. ومنها تقليل الكربوهيدرات المكررة مثل السكر والنشويات المعالجة بكثافة والزيوت المهدرجة والمهدرجة جزئيًا والمضافات الغذائية الصناعية والمنكهات والمحليات والأطعمة المقلية ولحم الخنزير.

2 - تجنب النترات والكبريتات.

كثير من مرضى الربو حساسون لهذه المواد وعليهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على مثل هذه المواد المضافة. قد يشمل ذلك اللحوم الباردة والجبن والأفراد الذين يعرفون أنهم حساسون للكبريتيت قد يستفيدون من مكملات فيتامين ب 12 والموليبدينوم المعدني. كلاهما يساعد في أكسدة الكبريتات وقد يساعد في تقليل التفاعل الالتهابي لتعرض الكبريتيت. بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط نقص فيتامين ب 12 ببعض أشكال الربو.

3 - حاول أن تتجنب ممارسة الرياضة في الهواء البارد والجاف ، وقم دائمًا بالإحماء مع 10 دقائق على الأقل من التمارين منخفضة الشدة. يوصى باستخدام تقنيات إدارة الإجهاد بما في ذلك الارتجاع البيولوجي والتأمل.

4 - مكمل مع أوميجا 3. قد يساعد زيت السمك وزيت بذور الكتان ، وكلاهما من المصادر الممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، في تقليل الالتهاب.

5 - احصل على الكثير من مضادات الأكسدة من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

6 - جرب تناول الماغنيسيوم الذي له تأثير توسع القصبات. تبين أن مخازن المغنيسيوم منخفضة لدى الأفراد المصابين بالربو.