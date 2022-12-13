وكيل تعليم الغربية يشهد فعاليات مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب المدارس

الغربية - فريق محافظات

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب مدارس الغربية، والتي تقام برعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقيادة الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإشراف الدكتورة رباب عبد المحسن إمام مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، بمشاركة 160 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية العشر بالغربية، وذلك بنادي نقابة المعلمين بطنطا.

بحضور، دي. إس مينا، مدير مركز مولانا أزاد الثقافي الهندي، محمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند، الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، و يوسف زيد، أمين صندوق النقابة الفرعية للمعلمين بطنطا، الموجه العام للتربية الفنية بالمديرية، ومعلمي التربية الفنية بالإدارات التعليمية العشر.

الجدير بالذكر، أن مسابقة الرسم "لمحات من الهند" تقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر، ويتم تنفيذها في الفترة من 12/12/2022 حتى 15/12/2022، ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.