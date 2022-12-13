نائبة الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة هي ثالث أكبر شريك اقتصادي لإفريقيا

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قالت نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس إن هناك الكثير من فرص التنمية الاقتصادية بين إفريقيا والولايات المتحدة في حالة التعاون والتنسيق، مشيرة إلى أن بلادها ثالث أكبر شريك اقتصادي لإفريقيا.



وأضافت هاريس في تصريحات على هامش القمة الأمريكية الإفريقية وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء إنه "في العام 2030 سيكون سكان أفريقيا مليار و700 مليون نسمة أغلبهم شباب يسكنون المدن، والاحتياجات من الغذاء والصحة والتربية والمنشآت في تزايد كبير".



وأشارت إلى أنه من أهم المشاكل التي تواجه قارة إفريقية هي محدودية رؤوس الأموال والكلفة المرتفعة للتمويلات والعراقيل القانونية والإدارية، مضيفة أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بالعمل مع الشركاء الأفارقة لمعالجة جميع هذه المشاكل.