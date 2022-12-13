مياه الأقصر تنظم ندوات توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بالمدارس والمعاهد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فعاليات ندوة توعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه بمدرسة المعلا الإعدادية المشتركة بمدينة إسنا، وذلك بناءاً على التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ومديرية التربية والتعليم لتفعيل المشاركة المجتمعية، والتي تهدف إلي تحسين الأداء بمدارس الإدارة.

وتم التنسيق مع الإدارة العامة للتوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة الدكتورة أماني محمد المدني ووليد الإدفاوي، لعمل محاضرات توعوية عن ترشيد إستهلاك المياه وتلافي السلوكيات الخاطئة أثناء إستخدام شبكات الصرف الصحي، حيث تم توجيه أشرف قرقار مسئول المشاركة المجتمعية بالإدارة، وحسن محمد خليل مدير المدرسة، بعمل الندوة، حيث أبدت إدارة المدرسة الترحيب التام بالندوة، وقام بإلقاء المحاضرة مكلفات الخدمة العامة لإدارة إسنا - مسئولي التوعية – وهم الكيميائية شروق علواني وشيماء علواني، وذلك تحت إشراف مدير معمل إسنا الجديد الكيميائي يوسف عبد الفتاح، حيث تفاعل الحاضرين بالأسئلة وتم الإجابة عليها من المحاضرين فيما يتعلق بجودة مياه الشرب، ومشاركة الطالبات بعمل التجارب العملية الخاصة بجودة مياه الشرب.

كما نظمت الشركة فعاليات ندوة آخرى للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بمعهد فتيات العنانية الإعدادي الثانوي بمركز إسنا، بناءاً على التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومعهد فتيات العنانية الإعدادي الثانوي لتفعيل المشاركة المجتمعية، والتي تهدف إلي تحسين الأداء بالدور التعليمي بالمعهد، وذلك بتوجيه شيخ المعهد عبدالكريم محمد سلطان، وبحضور كل من عبد العاطى محمود إبراهيم موجه أول اللغة الإنجليزية بإدارة غرب، ومحمود شعبان عبد العزيز مدرس المواد الفلسفية.

وقام بإلقاء المحاضرة مكلفات الخدمة العامة لإدارة إسنا - مسؤولي التوعية – وهم كل من الكيميائية إيمان طه عباس وزينب جمال، وذلك تحت إشراف مدير معمل إسنا الجديد الكيميائي يوسف عبد الفتاح، حيث تفاعل الحاضرين بالأسئلة وتم الإجابة عليها من المحاضرين فيما يتعلق بجودة مياه الشرب، ومشاركة الطالبات بعمل التجارب العملية الخاصة بجودة مياه الشرب.



جانب من ندوات توعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه



فعاليات ندوات توعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه



مياه الأقصر تعقد ندوات توعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه_1



مياه الأقصر تنظم ندوات توعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه