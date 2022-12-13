مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى لذوى الاحتياجات لإبراز قدرات الموهوبين

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان (قادرون بدون لكن) التي نظمتها وحدة برامج ذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع مكتبات وبالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية.

هذه الفعالية تأتي في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذى خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992، لدعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة وعي المجتمع نحو حقوقهم بهدف دمجهم في الحياة بمختلف مجالاتها.

شارك في الاحتفالية كل من المهندس محمد سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية، الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم.

بدأ الدكتور أحمد زايد الاحتفالية بإلقاء كلمه ترحيب بالحضور وعبر عن سعادته بوجوده مع أبنائه من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين استطاعوا ان يندمجوا ويتداخلوا ويتفاعلوا مع المجتمع.

وقال اننا نحتفل اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أنها احتفالية تقوم بحشد الدعم للقضايا الحاسمة المتعلقة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع الوعي بقضايا الإعاقة ولفت الانتباه إلى إمكانيات وقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن هذه الاحتفالية تؤكد على دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتماما خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية.

هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك لتمكينهم وتطويرهم ليكونوا أشخاص أكثر إنتاجية وتفاعلاً داخل المجتمع.

كما قال انه انطلاقًا من اتجاه الدولة المصرية نحو دمج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإيمانًا بدور مكتبة الإسكندرية لأهمية دعم ذلك المفهوم، فإن احتفالنا اليوم بعنوان (قادرون بدون لكن)؛ بهدف إبراز قدرات الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصًا للأطفال. وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لكل المؤسسات الداعمة وكافة القائمين على نجاح الفعالية.

وتضمن برنامج الاحتفالية فعاليات مختلفة تأتي في مقدمتها عرض ماريونيت، واستعراض الكشافة البحرية، ثم فقرة غنائية وإلقاء للشعر، بالإضافة إلى عرض فنون شعبية، وعرض المسرح الأسود، وعرض المهرج، ثم عرض مسرحي، وينتهي الحفل بتوزيع الهدايا على المشاركين من الموهوبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد قام المهندس محمد سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية المصرية بتسليم درع الكشافة للدكتور أحمد زايد وقدم شكره للمكتبة لإتاحة الفرصة للمشاركة في مثل هذا اليوم وقدم الشكر للجميع على مجهوداتهم والاسهام في ادخال السرور علي ذوى الهمم لأنهم أبطال بمعني الكلمة.