اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:18 م
أكرم القصاص
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مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:41 ص
مصرع 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - فريق محافظات

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ميكروباص ونصف نقل بمركز أبو المطامير بالظهير  الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى "تومانية ونصف نقل" بطريق اللحوم دائرة مركز أبو المطامير مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر.

وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

 


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