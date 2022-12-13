مصرع شخص سقط من مكان مرتفع أثناء تركيبه سلك دش بطنطا

الغربية مصطفى عادل

لقي شخص في العقد الخامس من العمر حتفه إثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء تركيبه سلك دش فى أحد المنازل بمنطقة تل الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شخص للمستشفى مصاب بكسور متفرقة ونزيف بالمخ ووفاته.

وبالفحص تبين أثناء قيامه بتركيب سلك دش فى منزل اختل توازنه وسقط فى الشارع ولقى حتفه فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.