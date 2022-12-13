اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه الشكر لعدد من العاملين بالديوان ويكرمهم

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:17 م
محافظ كفر الشيخ يوجه الشكر لعدد من العاملين بالديوان ويكرمهم جانب من تكريم محافظ كفر الشيخ لعدد من العاملين بالديوان
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير  المساعد، وأسر المكرمين، والعاملين بالديوان، وجها الشكر لهم على ما بذلوه طوال فترة عملهم، وجهودهم المبذولة في الإدارات التي تم تكليفهم بها.
 
كرم محافظ كفر الشيخ ونائبه أشرف الدقوقي، مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمي، وعلى الطباخ، مدير عام الادارات، والسيد أحمد البكنوني، موظف بإدارة الموارد البشرية بالديوان،متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، بعد أن أدوا عملهم على أكمل وجه، حتى وصولهم لسن المعاش.
 
جانب من التكريم
جانب من التكريم

تكريم عدد من الموظفين
تكريم عدد من الموظفين

تكريم السيد أحمد البكنوني موظف بإدارة الموارد البشرية بالديوان
تكريم السيد أحمد البكنوني موظف بإدارة الموارد البشرية بالديوان

تكريم علي الطباخ مدير عام الارادات
تكريم علي الطباخ مدير عام الارادات

جانب من اهالي المحالين
جانب من اهالي المحالين

جانب من الحضور
جانب من الحضور

الحضور من العاملين بالديوان
الحضور من العاملين بالديوان

جانب من المسئولين بالديوان
جانب من المسئولين بالديوان

الحضور من الاسر
الحضور من الاسر

اسر المحالين على المعاش
اسر المحالين على المعاش

رؤساء المدن
رؤساء المدن

جانب من الحضور بالديوان
جانب من الحضور بالديوان

الحضور اثناء التكريم
الحضور اثناء التكريم
 
 

كفر الشيخ

ديوان

محافظة كفر الشيخ

تكريم

الإحالة للمعاش

تحول رقمي

مركز المعلومات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة