محافظ كفر الشيخ يوجه الشكر لعدد من العاملين بالديوان ويكرمهم

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، وأسر المكرمين، والعاملين بالديوان، وجها الشكر لهم على ما بذلوه طوال فترة عملهم، وجهودهم المبذولة في الإدارات التي تم تكليفهم بها.

كرم محافظ كفر الشيخ ونائبه أشرف الدقوقي، مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمي، وعلى الطباخ، مدير عام الادارات، والسيد أحمد البكنوني، موظف بإدارة الموارد البشرية بالديوان،متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة، بعد أن أدوا عملهم على أكمل وجه، حتى وصولهم لسن المعاش.