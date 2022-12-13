محافظ قنا يعلن إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بثلاث قرى بقوص ضمن حياة كريمة.. صور

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بإحدى الوحدات السكنية بقرى الحراجية والكراتية والمقربية التابعين لمركز قوص، وذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بتلك القرى ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ليصل بذلك إجمالى عدد القرى التى تم تشغيل الغاز الطبيعى بها إلى 18 قرية على مستوى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف الداودى، أن إطلاق الشعلة الأولى يأتى فى إطار خطة توصيل الغاز الطبيعى لمختلف القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة " لإحلاله محل البوتاجاز، مؤكدا حرص المحافظة على التنسيق الكامل والمستمر مع وزارة البترول وشركاتها لسرعة تنفيذ هذا المشروع الحضارى المهم، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للإسراع بالتنفيذ وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للقرى.

ودعا محافظ قنا، المواطنين إلى سرعة التعاقد مع شركة الغاز لتوصيل الغاز لوحداتهم السكنية حتى يتسنى لأهالى تلك القرى الاستفادة من هذه الخدمة الحضارية، لا سيما فى ظل التسهيلات التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لتقسيط تكلفة توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهريًا لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت حتى الآن فى توصيل الغاز الطبيعى لعدد 181 الف وحدة سكنية.

جدير بالذكر أن الشركة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى إلى 2700 وحدة سكنية بالقرى الثلاثة، وجارى العمل على قدم وساق فى مد خطوط وشبكات الغاز فى القرى الأخرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى، حيث يجرى العمل بالتوازى فى أكثر من قطاع.