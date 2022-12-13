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رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:44 م
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

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