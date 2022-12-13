رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".