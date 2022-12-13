الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:44 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، سير الأعمال بمشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين". تنمية جنوب الوادى مجلس الوزراء توشكي مصطفى مدبولي اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الحكومة تنفى إصدار قرار بحظر دخول بعض واردات السلع إلى مصر الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:54 ص البنك الدولى: تحول مصر لوسائل النقل الكهربائية سيسهم فى تحسين جودة الهواء الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:50 ص موقع الحكومة الإلكترونى يتلقى طلبات 4 شركات للحصول على "الرخصة الذهبية" الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 09:07 ص رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" الإثنين، 12 ديسمبر 2022 07:17 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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