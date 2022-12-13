اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:08 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. القاهرة تنفى زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام والجماعى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:31 م
خليك واعى.. القاهرة تنفى زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام والجماعى.. إنفوجراف خليك واعى

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نفت محافظة القاهرة، ما أثير عبر المواقع المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعى، بوجود زيادات فى تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى التابعة للمحافظة، مؤكدة أن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة.
 
خليك واعى
خليك واعى

 

الشائعة: 
تردد أنباء عن زيادة تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى التابعة لمحافظة القاهرة 
 
الحقيقة: 
نفت محافظة القاهرة ما أُثير عن الأمر عبر المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا
 
أكدت المحافظة أنه لا صحة لزيادة تعريفة أوتوبيسات النقل العام والجماعى
 
قيمة تعريفة الركوب كما هى دون أى تغيير فى كل خطوط النقل الجماعى والعام

النقل العام

اتوبيسات النقل العام

تعريفة الاتوبيسات

تذكرة الاتوبيسات

القاهرة



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