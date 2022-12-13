"حقير متغطرس".. رئيسة الوزراء النيوزيلندية تتعرض لموقف محرج بسبب "ميكرفون"

كتبت رباب فتحى

أصبحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أحدث زعيمة تقع ضحية لميكروفون مفتوح، بعد أن تم سماع تعليقها بأن زعيم حزب معارض صغير كان "حقيرا متغطرسا"، وتم بثه على تلفزيون البرلمان، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وخلال وقت السؤال في البرلمان يوم الثلاثاء، سأل زعيم حزب العمل التحرري، ديفيد سيمور، أرديرن عما إذا كان بإمكانها "إعطاء مثال على ارتكابها لخطأ، والاعتذار عنه بشكل صحيح، وإصلاحه".

ردًا على السؤال، أقرت أرديرن بأن العزل المُدار - وهو عنصر رئيسي ، ولكنه مثير للجدل ، في استجابة نيوزيلندا لوباء كورونا كان صعبًا على الجمهور ، لكنها أضافت أنها وقفت إلى جانب العمل الذي قامت به الحكومة على مدار الفترة الماضية.

بعد إنهاء ردها ، جلست أرديرن بجانب نائبها ، جرانت روبرتسون ، وقالت بهدوء " هذا الحقير المتغطرس".

لكن ميكروفون أرديرن كان لا يزال يعمل في ذلك الوقت ، وكان التعليق مسموعًا.

وطلب سيمور لاحقًا من رئيس البرلمان أن تسحب أرديرن التعليق وتعتذر ، لكن الأخير رفض لأن رئيسة الوزراء لم تعد فى البرلمان.

وأكد متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء أن أرديرن اعتذرت منذ ذلك الحين لسيمور.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد البرلمان ، قال سيمور "في بعض الأيام أنا ماوري عديم الفائدة ، وفي أيام أخرى أشعر بأنى حقير متغطرس..الاعتذار الذي نبحث عنه حقًا هو للنيوزيلنديين القلقين بشأن ارتفاع الأسعار ".

قال إن أرديرن راسلته لتقول له إنها تعتذر.

قال سيمور: "[هي] قالت" أعتذر ، هذا ليس شيئًا كان يجب أن أقوله ، وقالت ، كما تقول والدتي ، إذا لم يكن لديك أي شيء لطيف لتقوله ، فلا تقل شيئا ".

ورد عليها قائلا "أنا أتفق مع هذه المشاعر وكل هذا جيد بالنسبة لي. شكرًا لك وآمل أن يكون لديك عيد ميلاد سعيد للغاية. في نهاية اليوم ، هذه ليست نهاية العالم".