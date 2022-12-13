اليوم السابع
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بسبب أعمال تدعيم الشبكة.. "تاون جاس" لسكان فيصل: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:28 م
بسبب أعمال تدعيم الشبكة.. "تاون جاس" لسكان فيصل: لا تنزعجوا من رائحة الغاز الغاز الطبيعى -أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن أعمال تدعيم الشبكة بشارع فهمى من شارع الصبان بفيصل ، وذلك غدا الأربعاء بدءا من الساعة الثامنة مساء.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
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