بايدن يوقع اليوم قانون "احترام الزواج" بعد إقراره فى الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

يوقع الرئيس الأمريكى جو بايدن مساء اليوم، الثلاثاء، قانون احترام الزواج فى احتفال يستضيفه فى البيت الأبيض، وذلك بحضور نائبته كامالا هاريس.

ويمنح القانون حماية للأزواج من نفس الجنس "المثليين" والزواج بين الأعراق المختلفة على المستوى الفيدرالى.

وجاء إقرار القانون فى الكونجرس بعد تمريره فى مجلسى الشيوخ والنواب، بعد تغيير فى موقف الجمهوريين من هذه القضية وانضمام العديد منهم إلى الديمقراطيين فى تأييد حقوق المثليين.

وجاء إقرار مجلس الشيوخ للتشريع بعد أشهر من المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقال زعيم الديمقراطيين فى مجلس النواب فى وقت سابق ، إنه كان من المقرر إجراء تصويت على القانون فى سبتمبر الماضى، لكن بضغط من زملائه من كلا الحزبين، أختار تأجيل التصويت من أجل منح الوقت لجهود تشمل كلا الحزبين.

وتوضح صحيفة واشنطن بوست أن قانون احترام الزواج لن يجبر الولايات على إصدار تراخيص زواج للمثليين، إلا أنه سيطلب أن يعتبر هؤلاء متزوجين فى أي ولاية طالما أن الزواج صالح فى الولاية التي تم فيها. وسيلغى هذا القانون قانون صادر عام 1996 باسم الدفاع عن الزواج، والذى كان يعرف الزواج باتحاد بين رجل وامرأة، ويسمح للولايات برفض الاعتراف بزواج المثليين الذى يتم فى ولايات أخرى.

وظل هذا القانون فى الكتب على الرغم من إعلانه غير دستورى من قبل المحكمة العليا الأمريكية فى عام 2013، وفى حكم ىخر عام 2015 والذى يمنح المثليين الحق فى الزواج.

ومن بين الأمور الأخرى التي نص عليها القانون تعديلا وضحا أن التشريع لا يفوض الحكومة الفيدرالية بالاعتراف بالزيجات المتعددة ويؤكد ان المنظمات الدينية غير الربحية لن يطلب منها تقديم أي خدمات او مئات أو بضائع أو الاحتفال بزيجة".