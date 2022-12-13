المفوضية الأوروبية توافق على خطة أيرلندية بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم شركات متضررة من الأزمة الأوكرانية

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي - أن أيرلندا أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة، بمخطط قيمته 1.2 مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات في سياق استمرار الأزمة الأوكرانية، وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وقروض مدعومة وستكون متاحة للشركات من جميع الأحجام والكيانات النشطة في جميع القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية، باستثناء الائتمان والمؤسسات المالية.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالقروض المدعومة، فلن يتجاوز أجل استحقاق الضمانات ست سنوات على أن يتم منح الضمانات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023. علاوة على ذلك، سيخضع الدعم العام لشروط الحد من التشوهات غير الضرورية للمنافسة، بما في ذلك ضمانات لضمان نقل مزايا الإجراء إلى أقصى حد ممكن إلى المستفيدين النهائيين عبر الوسطاء الماليين بحسب ما جاء في نص البيان.