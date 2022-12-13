اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية توافق على خطة أيرلندية بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم شركات متضررة من الأزمة الأوكرانية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:48 ص
المفوضية الأوروبية توافق على خطة أيرلندية بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم شركات متضررة من الأزمة الأوكرانية المفوضية الأوروبية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء على خطة قدمتها أيرلندا بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات في سياق استمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس الماضي.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي - أن أيرلندا أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة، بمخطط قيمته 1.2 مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات في سياق استمرار الأزمة الأوكرانية، وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وقروض مدعومة وستكون متاحة للشركات من جميع الأحجام والكيانات النشطة في جميع القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية، باستثناء الائتمان والمؤسسات المالية.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالقروض المدعومة، فلن يتجاوز أجل استحقاق الضمانات ست سنوات على أن يتم منح الضمانات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023. علاوة على ذلك، سيخضع الدعم العام لشروط الحد من التشوهات غير الضرورية للمنافسة، بما في ذلك ضمانات لضمان نقل مزايا الإجراء إلى أقصى حد ممكن إلى المستفيدين النهائيين عبر الوسطاء الماليين بحسب ما جاء في نص البيان.

 


المفوضية الأوروبية

أيرلندا

الأزمة الأوكرانية

روسيا

اوروبا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة