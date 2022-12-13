اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:38 ص
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الكنز الملعون.. حبس عاطلين ودفن عامل صعقته الكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 11:31 ص
الكنز الملعون.. حبس عاطلين ودفن عامل صعقته الكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار جريمة التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة كرداسة، فيما صرحت النيابة بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء في كرداسة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل أثناء التنقيب عن الآثار بصحبة شخصين آخرين داخل كنزل ملك أحدهم، تعرض لصعق كهربائي مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم ضبط شريكي العامل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 
 
 

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