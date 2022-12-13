اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات التونسية تضبط عنصرين بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:00 م
السلطات التونسية تضبط عنصرين بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي الحرس الوطنى التونسي
أ ش أ

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين محكوم عليهما بالسجن، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي .
 
وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إن دورية مشتركة من فرقة التفتيش بالنفيضة ومصلحة مكافحة الإرهاب للحرس بسوسة، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سلفي مطلوب لجهات أمنية وقضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر .
 
وأضاف المتحدث أن دورية آخرى مشتركة من فرقة التفتيش بمنطقة "مساكن" ومصلحة مكافحة الإرهاب للحرس بسوسة، تمكنت من القبض على أحد سكان الجهة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات .

تونس

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