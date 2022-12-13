السلطات التونسية تضبط عنصرين بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي

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أعلنت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصرين محكوم عليهما بالسجن، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي .

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان - إن دورية مشتركة من فرقة التفتيش بالنفيضة ومصلحة مكافحة الإرهاب للحرس بسوسة، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر سلفي مطلوب لجهات أمنية وقضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر .

وأضاف المتحدث أن دورية آخرى مشتركة من فرقة التفتيش بمنطقة "مساكن" ومصلحة مكافحة الإرهاب للحرس بسوسة، تمكنت من القبض على أحد سكان الجهة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات .