السجن 15 سنة لعامل وحداد لسرقتهما مشغولات ذهبية من سيدة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحى، والمستشار أمير مجدى منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم محمد غريب، بالسجن 15 سنة لكل من " ش.ص.ال" و" ع.ال.م" ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة المجنى عليها" ن.م.ا".

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 16197 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، ببلاغ من المجنى عليها بسرقتها بعد التعدى عليها داخل الشقة محل سكنها.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه أثناء تواجد المجنى عليها " ن.م.ا" ربة منزل بالشقة محل سكنها بالطابق الأول استشعرت حركة بعد دلوف المتهم " ش.ص.ال" صنايعى جبس الى الشقة بعد أن كسر نافذة الشقة مهددا اياها بسلاح أبيض سكين، واستولى على مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى حال اشتراك المتهم الثانى " ع.ال.م" حداد واستولوا على المسروقات، وفروا هاربين وتحرر محضر بالواقعة وتم تحديد المتهمين، وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.