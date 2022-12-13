الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية تطوف القرى والنجوع.. صور

تابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يرافقه الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة وذلك بتفقد أعمال فِرق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى يومها الثالث والتى تستمر حتى غدا الأربعاء 14 ديسمبر وتستهدف جميع الأطفال تحت سن خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الإسماعيلية.

وتفقد وكيل وزارة الصحه أعمال الفرق المتحركة بالشوارع والتى تتحرك من شقه لشقة، وراجع خط سير الفرق وكشوف الأطفال المستهدفين، وذلك للتأكد من انتظام متابعة عمل الفرق المتحركة، ولإنجاز المستهدف المطلوب وعدم تخلف أى طفل عن تطعيمه، مشيرا إلى أن الفرق المتحركة تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا وحتى الـ5 مساء لتنفيذ سياسة إجراء التطعيم من مكان لآخر بالإضافة للفرق الثابته بالوحدات ومكاتب الصحة.

وكان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية قد توجَّه الأمس لمتابعة أعمال الفرق الثابتة بمكتب صحة جنوب بحى اول الإسماعيلية والتقى بالمراقبين الصحيين ومشرفى الخطوط وأشاد بجهود جميع الفرق والعاملين المشاركين بالحملة، ومنها توجَّه لوحدة الكيلو 17 ثم لوحدة الشهيد خيرى بإداره القنطرة غرب الصحية واطلع على نسب المستهدف حتى وقت الزيارة، مؤكدا على ضرورة تحقيق أكبر عدد الأطفال المستهدفين للتطعيم وإنتظام العمل بجميع الفرق الثابتة على مستوى المحافظة حتى الثامنه مساءا لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الإسماعيلية.

وأعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن حملة التطعيم ضد شلل الاطفال حققت نسبه 76% من المستهدف الكلى للمحافظة بأول يومين للحمله وذلك خلال الاجتماع اليومى مع فريق إشراف الحملة بمديرية الصحة بحضور الدكتورة نسرين يوسف مدير إداره الطب الوقائى السابق والدكتورة شيرين الهادى مدير إداره الوقائى بالمديرية ومديرى الإدارات والوقائى ومراقبى التطعيمات ومشرفى الخطوط بالإدارات الصحية لمتابعة ومناقشة نسب المستهدف الكلى للمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع المشاكل والسلبيات والعمل على سرعة تلافيها وتذليل أى صعوبات خاصة بالفرق أو العاملين بالحملة والتاكيد على مرور الفرق المتحركة من شقة لشقة وعمل جشنى يومى بمعرفة مشرفى الحملة.

كما أثنى"حطب" على جهود الفرق الثابتة والمتحركة فى تحقيق المستهدف المطلوب والتزام جميع الفرق بالتوقيتات وخطوط السير وفقا للخطة الموضوعة على مستوى جميع الإدارات الصحية ووجَّه بالاستمرار فى هذا النهج طوال ايام الحملة لتطعيم كل طفل مستهدف تحت خمس سنوات على أرض محافظة الإسماعيلية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.