استطلاع رأى: ارتفاع معدل الرضا عن حكومة كيشيدا إلى 36%

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أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن معدل الرضا عن حكومة رئيس وزراء البلاد، فوميو كيشيدا، قد ارتفع إلى 36%، بزيادة 3 نقاط عن الشهر الماضي.



وقالت الإذاعة اليابانية، إن معدل الرفض انخفض نقطتين بنسبة 44%، مضيفة أن أكثر من 1200 شخص استجابوا للاستطلاع الذي جرى هاتفيا خلال الفترة بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.



وأوضحت أن الاستطلاع تناول عدة أسئلة مختلفة عن رأي الشعب في المنهج الذي تعاملت به الحكومة مع العديد من القضايا المحلية، من بينها جائحة فيروس كورونا، والتشريع الجديد لتنظيم التبرعات للكيانات الدينية، وإقالة ثلاثة وزراء خلال شهر أكتوبر الماضي على خلفية بعض المشاكل، وخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي على مدار 5 سنوات مقبلة، ودراسة الحكومة لاكتساب القدرات لمقوامة مواقع إطلاق صواريخ العدو وأهداف أخرى.