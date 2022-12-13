أمريكا تثمن جهود كل من ساعد فى اعتقال أحد المتهمين الليبيين بتفجير لوكربى

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "بعد جهد دبلوماسي مكثف، المتهم الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي محتجز حاليا في الولايات المتحدة.

وأضاف: محاكمة مسعود هي نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية والاسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة.

وتابع: أود أن أعرب بشكل خاص عن امتناني للعمل الدؤوب الذي اضطلعت به وزارة العدل الأمريكية لملاحقة مسعود ومحاكمته.

وشدد على أن الولايات المتحدة لم ولن تتوقف أبدًا عن السعي لتحقيق العدالة نيابة عن الشعب الأمريكي، قائلا: أولويتي الأولى هي سلامة وأمن مواطنينا في الخارج وسنبقى واضحين ومركزين مع شركائنا في ملاحقة أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا.

وقال البيان إن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية "بان أمريكان" فُجرت فوق لوكربي في اسكتلندا منذ 34 عاماً، مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا في 21 ديسمبر 1988.