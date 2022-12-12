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التعليم: امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى مدارس المسار بنظام العام الماضى

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 05:14 م
التعليم: امتحانات الصف الثالث الإعدادى فى مدارس المسار بنظام العام الماضى وزارة التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، سيتم إجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدارس المسار المصري للعام الدراسي الحالي 2022/2023 (للفصلين الدراسيين الأول والثانى) وفقًا للنظام المتبع بالعام الماضى.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي تم أمس الأحد الموافق 11 ديسمبر 2022، مع مديري مدارس المسار المصري بمختلف دول العالم.

وأسفر الاجتماع عن أن المدرسة ستكون مسئولة عن تسجيل الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الثاني الثانوي على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال رابط خاص بالمدرسة سيتم إرساله لاحقًا مع اسم المستخدم وكلمة السر، كما تقرر أن يكون الدفع الإلكتروني لرسوم الامتحانات للصف الثالث الإعدادي (فقط) لهذا العام من خلال منصة امتحانات أبنائنا في الخارج مبلغ 150دولارًا للطالب الواحد (للفصلين الدراسيين الأول والثاني).

كما تقرر أن تكون المدرسة مسئولة عن سداد رسوم الامتحانات لطلاب الصف الثالث الإعدادي من خلال المنصة الإلكترونية بالطريقة التي تتناسب معها، ويتم التسجيل من خلال الرابط: HTTP://sabroad.emis.gov.eg

وطالبت الوزارة بسرعة إرسال بيانات طلاب الصف الثالث الإعدادي المتقدمين للامتحانات هذا العام 2022/2023، مع التنبيه بسرعة إرسال أصل مستندات التقدم للصف الثالث الإعدادي من خلال الحقيبة الدبلوماسية وذلك في أسرع وقت ممكن، على أن يتم إصدار أرقام جلوس طلاب الصف الثالث الإعدادي بعد إتمام عملية بحث أحقية التقدم وإرسالها إلى المدارس من خلال البريد الإلكتروني الرسمي.

وشددت الوزارة على أنه سيتم التعامل مع المدارس من خلال بريد إلكتروني رسمي وليس شخصي، على أن يتم إعداد الامتحانات للصف الثالث الإعدادي وإرسالها بالبريد الإلكتروني وفقًا للنظام المتبع بالعام الماضي.

 


التربية والتعليم

امتحانات مدارس المسار

ضوابط امتحانات مدارس المسار المصرى

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