مفتى الديار المصرية ورئيس جامعة بنها يتفقدان عددا من المراكز بالكليات.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية داخل عدد من الوحدات والمراكز بالجامعة، حيث شملت تفقد مركز العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي والعيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، حيث استمع مفتي الديار المصرية ورئيس الجامعة إلي شرح تفصيلي من القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، حول الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات الخارجية بالكلية للمواطنين وأهم الإمكانيات والأجهزة التي تتميز بها.

كما تفقدا، مركز المحاكاة الطبية واستمعا إلي شرح تفصيلي من مدير المركز حول الخدمات التي يقدمها إلي طلاب الكليات الطبية، بالإضافة إلى أطباء الامتياز، والأطباء المقيمين، وطلاب الدراسات العليا، والأطباء المعالجون، وطلاب الزمالة المصرية، والفنيين.

كما تفقد مفتي الديار المصرية ورئيس الجامعة، المكتبة المركزية، والاستوديو التعليمي، ومركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، حيث استمعا إلي شرح تفصيلي من مديري ومشرفي تلك الوحدات والمراكز حول الخدمات التي تقدمها إلي أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.